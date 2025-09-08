Глава Минфина США пригрозил «набить морду» руководителю жилищного ведомства

Министр финансов США Скотт Бессент грозился ударить в лицо руководителя Федерального агентства жилищного финансирования Биллу Пулте во время ужина с членами администрации. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на источники.

Инцидент произошел на прошлой неделе в элитном клубе, который частично принадлежит президенту Дональду Трампу. На ужине присутствовали около 30 человек, включая министров и советников Дональда Трампа.

В какой-то момент между Скоттом Бессентом и Биллом Пулте возник конфликт. Источники утверждают, что министр финансов узнал о высказываниях господина Пулте в его адрес, что и спровоцировало ссору.

Скотт Бессент грубо выругался и пригрозил обидчику физической расправой. «Какого черта ты говоришь обо мне с президентом? — сказал министр финансов. — Я тебе морду набью». Биллу Пулте был ошарашен произошедшим, пишет Politico.

В конфликт вмешался совладелец клуба Омад Малик, который попытался разрядить обстановку. Скотт Бессент заявил, что в здании может остаться либо он, либо Билл Пулте, и пригрозил разобраться с коллегой на улице. Омад Малик разнял чиновников и отвел Скотта Бессента в другую часть клуба.

По данным Politico, Бессент и Пулте находятся в борьбе за влияние в администрации и занимают разные позиции по экономическим вопросам. Бессент считает, что Пулте вмешивается в его сферу, а Пулте возмущается утратой влияния.