«Ак Барс» обыграл «Авангард» 2:1 в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб одержал победу над омским «Авангардом» в выездном матче КХЛ со счетом 2:1. Это первая победа «Ак Барса» над омичами с декабря 2023 года.

Шайбы в составе казанцев забросили Григорий Денисенко на 5-й минуте и Митч Миллер на 27-й минуте первого периода. Омичи отыграли одну шайбу усилиями Николая Прохоркина на 49-й минуте.

Для «Авангарда» этот поединок стал юбилейным — 1200-м в истории клуба в КХЛ. Омская команда провела первый матч в новом сезоне, который стартовал 5 сентября.

Перед матчем букмекеры считали фаворитом «Авангард» — коэффициент на победу омичей составлял от 2 до 2.10, тогда как на успех «Ак Барса» давали от 3.10 до 3.20.

«Ак Барс» ранее уступил в серии буллитов магнитогорскому «Металлургу» 3:4. Следующий матч казанцы проведут дома 10 сентября против екатеринбургского «Автомобилиста».

Анар Зейналов