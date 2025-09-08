Букмекеры назвали «Авангард» фаворитом в матче с «Ак Барсом»

Букмекеры назвали «Авангард» фаворитом в предстоящем матче КХЛ с «Ак Барсом». Об этом сообщается на сайтах букмекерских компаний.

Коэффициент на победу «Авангарда» составил от 2 до 2.10, у «Ак Барса» он варьируется от 3.10 до 3.20. Меньше всего шансов, что команды сыграют в ничью. Матч состоится сегодня в 16:30 по московскому времени на арене «G-Drive» в Омске.

На данный момент «Ак Барс» находится на 11 месте в турнирной таблице КХЛ, большинство команд сыграли только по одному матчу.

Марк Халитов