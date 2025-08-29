Поезд для ВСМ в дальнейшем сделают беспилотным

По высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва — Санкт-Петербург в будущем будут ходить беспилотные поезда. Ими будет управлять нейросеть, сообщил генеральный директор ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров в ходе пленарного заседания на выставке «PRO//Движение.Экспо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Господин Белозеров заявил, что поезд позже сделают высокоавтоматизированным, а в конечном счете, беспилотным. Состав будет под управлением ИИ. В РЖД знают, как его разрабатывать. К тому же нейросеть уже работает.

Глава РЖД отметил, что свыше 20% всех новых разработок конструкторов в рамках создания первого отечественного поезда для высокоскоростной магистрали уже испытано и готово к работе.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что РЖД на выставке «PRO//Движение.Экспо» показали новый СВ и макет салона поезда «Буревестник».

Татьяна Титаева