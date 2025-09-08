«Идея на миллион с Олегом Богдановым»

На конец 2025 года Goldman Sachs таргетировал уровень $3,7 тыс. за золотую унцию. Драгметалл растет. Судя по всему, мы уже подходим к этому значению, 8 сентября близко — $3,67 тыс. за уцию на споте. Главный фактор — недоверие к западной системе, американскому доллару, европейской валюте. При этом российская национальная валюта стала интенсивно снижаться к основным. Что делать инвесторам? Куда вложить 1 млн руб. и более?

Олег Богданов: Очень важный фактор — блокирование российских резервов золотовалютных, это еще больше увеличило недоверие к западной системе, к резервированию именно в этих валютах. И, соответственно, инвесторы, суверенные фонды устремились туда, где нет суверенного риска. А это прежде всего золото — единственный элемент, где нет странового риска, ни в каком виде он там не присутствует. Поэтому инвестиции в золото растут, резервы в золоте растут, особенно китайские. Это один из главных факторов. Плюс частные лица, физические лица покупают, частные фонды покупают драгоценный металл, и цены на золото растут. Что касается рубля, с середины лета тенденции на российском валютном рынке стали меняться. ЦБ начал менять траекторию монетарной политики, начал снижать ключевую ставку. И, в принципе, это основной элемент, который уменьшает привлекательность российской валюты.

Полная версия программы: