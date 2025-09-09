Потребители сгоняют жирное
В России падает спрос на майонез
Розничные продажи майонеза в России в натуральном выражении сократились на 4% за 12 месяцев. Это объясняется тягой населения к здоровому образу жизни. Переток спроса в сегмент майонезных соусов не компенсирует этого спада. Растущим каналом сбыта майонеза стал рынок готовой еды, оборот которого за год может увеличиться более чем на треть.
Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ
Продажи майонеза в натуральном выражении с августа 2024 года по июль 2025 года сократились на 4% год к году, подсчитали в «Нильсене». Это наиболее выраженное снижение в категории растительных масел и соусов, в целом показавшей спад спроса на 2,8%. Схожие расчеты приводят в NTech. По данным этой аналитической компании, розничные продажи майонеза с июля 2024 года по июнь 2025 года, по оценкам аналитиков, потеряли 1,2% в натуральном выражении к предыдущим 12 месяцам.
Снижение спроса на майонез — устойчивый тренд, обозначившийся еще в конце 2019 года.
Его традиционно связывают с растущим интересом к концепции здорового образа жизни (см. “Ъ” от 13 января 2020 года). Частично снижение в сегменте компенсируется переориентацией потребителей на соусы на его основе. Продажи в натуральном выражении в сегменте соусов, по данным «Нильсена», с августа 2024 года по июль 2025 года выросли на 2,1% к предыдущим 12 месяцам. Но их доля в общей структуре денежных продаж соусов и масел пока на 9,4 процентного пункта ниже, чем у майонеза, и составляет 24,9%.
По данным Масложирового союза, на соусы приходится только 10% рынка майонезной продукции. В OleoScope обращают внимание на то, что сегмент майонезных соусов в целом более волатилен и может существенно меняться год от года. За последние пять лет объем их производства увеличился на 7,5%, а майонезов — на 9%. Зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» (объединяет крупных производителей продуктов питания) Дмитрий Леонов также называет растущим сегментом веганские соусы с пониженным содержанием жира.
Спрос на майонез остается сдержанным, несмотря на его стабильную стоимость. По данным Росстата, в июле средняя розничная цена майонеза в России составила 309,3 руб. за 1 кг. Год к году показатель вырос на 7%.
Снижение розничных продаж майонеза не указывает на общий спад его потребления, которое ежегодно прибавляет 5–7 тыс. тонн, убежден исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.
По данным OleoScope, с сентября 2024 года по август 2025 года совокупный объем реализации майонеза и майонезных соусов в России достиг 815 тыс. тонн, увеличившись на 1% год к году. Значение аналитики называют рекордным за пять лет. Производство майонеза в России при этом выросло на 6%, до 925 тыс. тонн. Экспорт прибавил 8%, до 155 тыс. тонн, следует из данных OleoScope. Импорт увеличился на 3%, до 58 тыс. тонн.
Михаил Мальцев называет растущим каналом реализации майонеза рынки общественного питания и готовой еды. «Мы потребляем примерно то же количество майонеза или соусов, только уже в готовых блюдах»,— поясняет он. Согласно обнародованному ранее прогнозу Ассоциации производителей и поставщиков готовой еды, в 2025 году оборот этого рынка вырастет на 33,9%, до 1,27 трлн руб. Натуральные продажи, согласно ожиданиям, увеличатся на 20,1% (см. “Ъ” от 17 июня).
Михаил Мальцев также обращает внимание на расширение ассортимента: «Если раньше к картофелю фри в заведениях общепита предлагали пару вариантов заправки, то сейчас восемь-десять, большинство из них — на майонезной основе». Эта тенденция, по мнению эксперта, способствует расширению ассортимента. Хотя аналитики OleoScope отмечают, что только 20% продаж майонеза и майонезных соусов формирует гостинично-ресторанных сегмент, основным каналом сбыта все же остается розница.