Валерий Гергиев рассказал о дружбе с западными режиссерами

Генеральный директор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев рассказал, что продолжает дружеское общение с западными театральными режиссерами, с которыми ему приходилось работать в прежние годы.

«Есть режиссеры, с которыми я работал совсем недавно — и с большим удовольствием — на сценах западных театров. Мы перезваниваемся, переписываемся, нас связывают великолепные воспоминания о том, как мы работали. Отношения между творческими лидерами, как правило, не зависят от того, что напишет какая-нибудь газета»,— сказал господин Гергиев

Он напомнил, что за свою карьеру дирижировал более чем в 70 странах, возглавлял Лондонский симфонический и Мюнхенский филармонический оркестры, много лет регулярно работал в нью-йоркском театре Metropolitan Opera, в качестве приглашенного дирижера выступал в «Ла Скала», Парижской опере и других крупнейших мировых театрах. Но, по словам господина Гергиева, каждое его выступление было обращено к публике, а не к политикам.

Подробнее читайте в интервью Валерия Гергиева «Ъ».