«Ак Барс» одержал победу над «Авангардом» в матче КХЛ

Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» на выезде обыграл омский «Авангард». Матч завершился со счетом 2:1.

«Ак Барс» впервые с декабря 2023 года одержал победу над «Авангардом». В составе казанцев шайбы забросили Григорий Денисенко (5-я минута) и Митч Миллер (27). У «Авангарда» отличился Николай Прохоркин (49). Для омского клуба этот матч стал 1200-м в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ).

«Авангард» провел первый матч в текущем сезоне КХЛ, который стартовал 5 сентября. «Ак Барс» ранее по буллитам уступил магнитогорскому «Металлургу» — 3:4.

10 сентября «Ак Барс» проведет домашний матч с екатеринбургским «Автомобилистом». Через день «Авангард» примет хабаровский «Амур».

Таисия Орлова