Российские туристы «постарели» на 4%

Средний возраст российских туристов за четыре года вырос, достигнув 36,4 года при поездках за границу (+4%) и 35,7 года — при путешествиях по стране (+5,6%), сообщили в OneTwoTrip на основе анализа авиабронирований. По данным Strategy Partners, медианный возраст туристов в России составляет 46 лет.

Увеличение среднего возраста связано с возрастанием активности туристов старше 50 лет. По данным «Слетать.ру», спрос на туры со стороны этой группы клиентов вырос на 25,7% в текущем году и на 81,9% по сравнению с 2023 годом. При этом, туристы в возрасте от 55 лет и старше составляют 15% всех продаж Level.Travel. Молодые туристы (зумеры) совершают в среднем по 2,5 поездки в год, тогда как люди старшего возраста — 2.

Расходы на путешествия в целом составляют 21–23% годового бюджета, траты на человека оцениваются в 56–60 тыс. руб. Наиболее популярными направлениями для российских туристов, как среди старшего, так и среди молодого поколения, остаются Турция, Россия, Египет, Таиланд и ОАЭ.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Туристы стали старше».