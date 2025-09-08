Туристы стали старше

Возраст путешествующих за рубеж россиян за четыре года вырос на 4%, достигнув в среднем 36,4 года, внутренние туристы повзрослели на 5,6%, до 35,7 года. Это продиктовано старением населения и растущей активностью аудитории старше 50 лет. На путешествия все возрастные группы готовы тратить 21–23% годового бюджета, выбирая в качестве основных мест отпуска Турцию и Краснодарский край. Но молодые туристы в среднем совершают на 25% больше поездок, чем люди старшего возраста.

Средний возраст путешествующих за рубеж российских туристов в 2025 году составляет 36,4 года, по стране — 35,7 года, подсчитали в OneTwoTrip на основе авиабронирований. За год показатель для выездных туристов прибавил 0,6%, к значению 2021 года — 4%. Для туристов внутри страны за год значение не поменялось, а за четыре года выросло на 5,6%. Аналитики Strategy Partners оценивают медианный возраст туристов в России в 46 лет.

Увеличение среднего возраста может быть связано с ростом активности туристов старшего возраста.

В «Слетать.ру» отмечают, что спрос на туры со стороны клиентов старше 50 лет в этом году вырос на 25,7% к прошлому году и на 81,9% к значению 2023 года. В Level.Travel указывают, что на туры, в составе которых есть путешественники старше 55 лет, в этом году приходится 15% продаж. 17% из них ездят в отпуск в одиночестве, 50% путешествуют вдвоем, 33% — в составе семьи.

Партнер практики «Недвижимость и развитие территорий» Strategy Partners Елена Киселева предполагает, что медианный возраст российских туристов продолжит расти вместе со старением населения. Это соответствует мировым тенденциям, замечает она. Одновременно эксперт обращает внимание на то, что к 2030 году Росстат рассчитывает на увеличение доли трудоспособной аудитории с 58% до 61%, это будет способствовать росту спроса на путешествия в целом.

Юные туристы традиционно совершают больше поездок. Согласно Strategy Partners, в 2024 году зумеры (2001–2007 годы рождения) совершили в среднем по 2,5 путешествия.

Для миллениалов (1984–2000 годы рождения) коэффициент составил 2,3, для поколения X (1964–1983) — 2,3, беби-бумеров (1945–1963) — 2.

Таким образом, разрыв между наиболее юными и взрослыми туристами достигает 25%. Расходы туристов на путешествия в меньшей степени зависят от возраста: для всех категорий объем трат составляет 21–23% от годового бюджета. Траты на человека составляют 56–60 тыс. руб. при средней продолжительности отпуска 12–14 дней.

Зарубежные поездки, согласно Strategy Partners, активнее всего сейчас совершают миллениалы. В этой возрастной категории для проведения отпуска их в 2024 году выбирали 30% туристов. У зумеров это значение ниже — 27%. Для более старших туристов этот показатель составляет 24%.

Согласно «Слетать.ру», наиболее популярные организованные направления у путешественников старше 50 лет — Турция, Россия, Египет, Таиланд и ОАЭ. Похожая картина у Level.Travel: 42% туров с путешественниками старше 55 лет в этом году приобретается в Турцию, 20% — поездки по России и в страны ближнего зарубежья, 17% — доля Египта.

Карта поездок юных туристов существенно не отличается от выбора старших поколений. Из опроса Strategy Partners видно, что наиболее популярное зарубежное направление для всех категорий путешественников — Турция. В качестве страны для основного отпуска в 2024 году ее выбирали 27% беби-бумеров, 30% зумеров, 33% милленианов и 42% представителей поколения X. Следом в большинстве возрастных категорий идут Таиланд, ОАЭ и Египет. Для поколения X востребованным направлением путешествий по итогам 2024 года также стала Белоруссия — ее для основного зарубежного отпуска выбрали 17% путешественников.

В России самым востребованным регионом для проведения отпуска для представителей всех поколений по итогам 2024 года стал Краснодарский край. На втором месте для беби-бумеров Крым, все остальные категории сделали выбор в пользу Санкт-Петербурга. Наиболее молодые туристы также активно интересуются поездками в Дагестан.

Вице-президент Ассоциации туроператоров России Сергей Ромашкин поясняет, что базовые туристические потребности в период от 20 до 60 лет практически не меняются.

«Все это трудоспособные люди, которые много работают и в качестве наиболее популярного отпуска выбирают пляж»,— поясняет он. На втором месте, по словам эксперта, традиционно экскурсионные маршруты. Экстремальный и санаторный отдых в большей степени остается нишевым продуктом. Елена Киселева предполагает, что в дальнейшем участникам туристического рынка целесообразно сделать упор на развитие туристических продуктов для молодежной аудитории и туристов в возрасте 40–45 лет как наиболее платежеспособных.

Александра Мерцалова