Медведев: «недружественные» страны могли занести в Россию опасные растения

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что «недружественные государства» могли занести в Россию опасные виды растений, животных и микроорганизмов. По его словам, это может стать частью биологической борьбы с Россией.

«Преднамеренное занесение на нашу территорию чужеродных видов растений, а это исключать нельзя, животных и микроорганизмов со стороны недружественных государств рассматривается и как способ биологической борьбы против нашего государства»,— сказал господин Медведев на заседании комиссии Совбеза России.

Он отметил, что фактор «злонамеренного занесения» опасных видов растений и животных» необходимо учитывать наряду со связанными с изменением климата обстоятельствами.

Сегодня господин Медведев провел заседание межведомственной комиссии Совбеза по противодействию биологическим угрозам. оно было посвященное вопросам глобального потепления.