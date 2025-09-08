Программа стройки храмов шаговой доступности в Москве сталкивается с финансовыми трудностями

Московская программа строительства храмов шаговой доступности сталкивается с недостаточным финансированием, рассказал «Ъ» советник мэра Москвы и патриарха Московского и всея Руси Кирилла, депутат Госдумы Владимир Ресин.

«Трудности с финансированием — это когда средства поступают неравномерно. Я такое финансирование называю ''рваным'',— пояснил господин Ресин. — За годы работы с привлечением на строительство храмов финансирования мы выработали свой алгоритм, который позволяет строить поэтапно, в условиях не регулярного финансирования. Мы к этому давно привыкли и умеем с этим работать».

«Бесперебойное» финансирование стройки храма «под ключ» — это скорее редкость, отметил депутат. «Такое бывает, если крупный меценат или благотворитель» готов поучаствовать в проекте,— заявил он. — Я убежден и порой это говорю коллегам: ''С деньгами любой дурак построит, а ты попробуй без денег''»

Программа строительства православных храмов в Москве запущена в 2011 года РПЦ совместно с правительством Москвы. Она предусматривает постройку храмов шаговой доступности в спальных районах. Для строительства используются только на внебюджетные средства, в том числе через прямые пожертвования приходам. Изначально в план программы входила постройка 200 новых церквей на территории всех округов. В 2020 году, после строительства 200 обещанных церквей, программу решили продолжить. Сейчас на стадии проектирования и строительства находятся 68 каменных храмов, по 64 объектам документы уже оформлены. Всего в работе программы 297 участков.

По словам господина Ресина, запрос москвичей на постройку храмов объясняется тем, что «Москва растет» — с 2012 года она «увеличилась в два раза», людей становится больше, новые районы застраиваются, и вместе с этим появляется потребность в храмах.

