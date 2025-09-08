МИД Эстонии вручил ноту протеста российскому дипломату

Министерство иностранных дел Эстонии вызвало временно поверенного в делах России Ленара Салимуллина. Дипломату выразили протест и вручили ноту из-за нарушения воздушного пространства республики 7 сентября.

«Инцидент произошел в районе острова Вайндлоо, где российский вертолет Ми-8 без разрешения вторгся в воздушное пространство Эстонии и оставался там около четырёх минут»,— сообщил эстонский МИД.

По утверждению внешнеполитического ведомства, это третье подобное нарушение с российской стороны в этом году. Прежде Эстония сообщала о вхождении российского вертолета в воздушное пространство страны в мае и июне.