Набережные Челны получат еще 30 новых автобусов в октябре

В Набережных Челнах в октябре 2025 года ожидается поставка 30 больших автобусов для городских перевозок. Об этом сообщил мэр города Наиль Магдеев на аппаратном совещании.

Глава города выразил благодарность раису Татарстана Рустаму Минниханову и генеральному директору «КамАЗа» Сергею Когогину за поддержку в обновлении автобусного парка. В сентябре 2025 года город уже получил 50 современных автобусов.

Новые машины проходят техническую подготовку и будут направлены на обслуживание наиболее востребованных маршрутов.

Ранее сообщалось, что исполком Набережных Челнов приобретет 80 новых автобусов большой вместимости за 1 млрд руб. Раис Татарстана выделил эти средства с разбивкой на пять лет по 200 млн руб. ежегодно.

Анар Зейналов