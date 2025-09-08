Россия компенсирует сверхдобычу нефти на 311 тыс. барр/сут. В ОПЕК+ до конца года

Россия компенсирует перепроизводство нефти на 311 тыс. баррелей в сутки по договору с ОПЕК+. В организации сообщили, что страна должна сократить нефтедобычу до конца года, чтобы компенсировать сверхдобычу.

На сайте ОПЕК отметили, что Россия должна сократить добычу в августе и сентябре на 85 тыс. баррелей в сутки от разрешенного уровня, в октябре — на 70 тыс. баррелей, в ноябре — на 65 тыс., а в декабре — на 6 тыс.

7 сентября восемь стран ОПЕК+ согласовали решение нарастить добычу нефти на 137 тыс. баррелей в сутки (к уровню сентября). Решение принято в связи с «благоприятными фундаментальными показателями рынка» и «стабильными перспективами мировой экономики». Вице-премьер Александр Новак сообщил, что Россия сможет нарастить добычу на 42 тыс. баррелей в сутки.