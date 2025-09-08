Суд в Ереване оставил под арестом главу ГК «Ташир» Карапетяна

Антикоррупционный апелляционный суд в Ереване отклонил жалобу защиты главы ГК «Ташир» Самвела Карапетяна, требующей его освобождения из-под ареста. Бизнесмен обвиняется в публичных призывах к захвату власти.

«Суд отклонил наше ходатайство и оставил Самвела Карапетяна под арестом»,— сообщил журналистам его адвокат Арам Вардеванян (цитата по ТАСС).

Российский и армянский предприниматель Самвел Карапетян в середине июня выступил в защиту Армянской апостольской церкви, представителей которой прежде раскритиковал Никол Пашинян. После его высказываний полиция провела обыск в ереванском доме бизнесмена. Под арестом он находится с 18 июня. Бизнесмен вину не признает и считает обвинение политически мотивированным. Вскоре после ареста он анонсировал создание политической партии.

Лусине Баласян