Переоформление самолетов иностранных собственников обошлось РФ в 460 млрд рублей

Авиакомпании приобрели 208 самолетов с 2022 года, что обернулось затратами в 460 млрд руб. по минимальным оценкам, посчитал «Ъ». Значительная часть финансирования, почти 300 млрд руб., была выделена из Фонда национального благосостояния (ФНБ).

По словам гендиректора «Аэрофлота» Сергея Александровского, компания завершила урегулирование по 17 воздушных судов из 36, и планирует завершить процесс по оставшимся 19 ВС до конца сентября. Оставшиеся два самолета планируется переоформить до конца года. Для этих целей авиакомпания утвердила программу облигаций на 86,9 млрд руб., из которых 45 млрд руб. уже выделены.

Как подсчитал «Ъ», приобретение иностранных самолетов западных лизингодателей с 2022 года обошлось в 420 млрд руб. за 189 самолетов семи авиакомпаний. В совокупности это составляет почти половину от всего парка, принадлежавшего иностранным лизингодателям в 2022 году.

Подробнее об этом — в материале «Ъ» «Борт платежом красен».