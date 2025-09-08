Испания отзывает посла в Израиле для консультаций

Министерство иностранных дел Испании объявило об отзыве для консультаций посла страны в Израиле Аны Марии Соломон. Поводом стали обвинения в антиизраильской позиции в отношении двух министров правительства Испании.

«Наше правительство привержено борьбе с антисемитизмом и расизмом и созданию страны, где нет места никакой форме дискриминации. Правительство Испании защищает существование двух государств, Израиля и Палестины, живущих бок о бок и взаимно гарантирующих мир и безопасность, и требует, чтобы Израиль прекратил оккупацию Газы и Западного берега, прекратил насилие, развязанное против палестинского гражданского населения, и прекратил гуманитарную блокаду сектора Газа»,— говорится в заявлении испанского МИДа, которое приводит Lavanguardia.

8 сентября министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар объявил о введении санкции против вице-премьера Испании и министраа труда Йоланда Диаса и министра по делам молодежи и детей Сира Рего. Причиной стали заявления испанских политиков, осудивших действия Израиля в секторе Газа.

Также сегодня премьер-министр Испании Петро Санчес представил пакет из девяти мир, принятых в отношении Израиля из-за ситуации в секторе Газа. В частности, испанские власти ввели в законодательство страны запрет на поставки оружия Израилю (эмбарго было введено в октябре 2023 года и носило временный характер).

Лусине Баласян