Более тысячи дорожных аварий произошло в Петербурге и Ленобласти за выходные

За минувшие выходные, 5-7 сентября, на дорогах Санкт-Петербурга и Ленинградской области произошло в общей сложности 1079 ДТП. Такие данные в понедельник представили в региональном управлении Госавтоинспекции (ГАИ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Так, за эти дни в Петербурге случилось 819 аварий, из них 26 — с пострадавшими. Данные по 47-му региону — 260 и 13 соответственно.

В ДТП на дорогах города за эти выходные пострадали 23 человека (в том числе четверо детей), также есть трое погибших. В авариях на трассах соседнего региона пострадали 14 взрослых и двое детей, два человека скончались.

Ранее «Ъ-СПб» писал о троих погибших в аварии с участием грузовика на трассе «Скандинавия» в Курортном районе Петербурга.

Андрей Цедрик