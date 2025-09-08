Три человека погибли в аварии с участием грузовика на трассе «Скандинавия»

Гибелью трех человек обернулась авария на 46-м км трассы «Скандинавия» в Санкт-Петербурге. Среди них девочка на вид шести-семи лет, сообщили в пресс-службе регионального управления МВД РФ.

Фото: ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Погибший водитель был за рулем Toyota Camry и следовал в сторону Петербурга. Автомобилист столкнулся со стоявшим в попутном направлении грузовиком Shacman, за рулем которого был 43-летний водитель.

«В результате столкновения водитель легкового автомобиля и его пассажиры — женщина на вид 60 лет и девочка лет 6-7, скончались на месте от травм, несовместимых с жизнью»,— уточнили в полиции.

Сотрудники ведомства изучают обстоятельства происшествия. Специалисты устанавливают личности погибших.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что юный петербуржец на электросамокате погиб при столкновении с трамваем на улице Доблести.

Татьяна Титаева