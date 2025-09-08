РФС открыл сбор заявок на выплаты тренерам школ за подготовку молодых игроков

Российский футбольный союз объявляет новый этап подачи заявлений на получение выплат тренерами за подготовку молодых игроков. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Заявку необходимо подать до 1 октября. Отмечается, что выплаты будут произведены до конца года.

Программа единого ежегодного взноса (ЕЕВ) действует с 2023 года. Она была создана для поощрения школ и тренеров, подготовивших игроков высокого уровня. Плательщиками выступают профессиональные футбольные клубы. Взнос для игроков мужчин составляет 2% от зарплаты, для женщин — 5%.

Небюджетным организациям полагается 100% суммы. Бюджетные организации получают 50%, остальные 50% выплачиваются тренеру, осуществлявшему подготовку игрока.

Также отмечается, что на выплаты не могут претендовать школы, которые работают в системе профессиональных клубов, а также организации, учредителем, участником или акционером которой является команда-работодатель игрока.

Арнольд Кабанов