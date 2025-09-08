В Лебедяни Липецкой области ищут подрядчика на капремонт детсада за 138 млн

Детский сад комбинированного вида № 3 в Лебедяни Липецкой области ищет подрядчика на капитальный ремонт своего здания. Начальная цена контракта составляет 137,9 млн руб. Информация об этом следует из документов госзакупки.

С момента заключения контракта и до 1 сентября 2026 года победителю предстоит обновить фасад здания, входную группу, кровлю, бассейн, а также системы водоснабжения и отопления. Источники финансирования — средства федерального, областного и муниципального бюджетов и внебюджетные средства. Гарантийный срок составит пять лет.

Подавать заявки на аукцион можно до 22 сентября, итоги подведут 25 сентября.

На прошлой неделе не состоялись торги на строительство детсада в белгородском селе Терновка за 260,9 млн руб.

