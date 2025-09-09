Валерий Гергиев рассказал об отношении к уехавшим за границу артистам

Гендиректор Большого и Мариинского театров Валерий Гергиев в интервью «Ъ» ответил на вопрос: «Важна ли для вас политическая и гражданская позиция артиста? Примите ли вы людей, уехавших за границу и выступивших с политическими заявлениями?»

«Ходит много фейков, я стараюсь быть очень осторожным. Мы живем в эру фейков! Если мне рассказывают, что кто-то там что-то сказал, я не всегда поверю»,— сказал дирижер.

При этом, по его словам, «есть языкастые люди». «Может, кто-то уже не умеет петь или танцевать, как раньше, и начинает "разговаривать" — такое бывает», — сказал господин Гергиев.

При этом он подчеркнул: «Но из тех, кого я уважаю, ни один не позволил себе говорить что-то ужасное о России. Тем более о российском искусстве, о музыке, о театре».

