Умер руководитель ГосНИИАС академик РАН Евгений Федосов

Умер научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем (ГосНИИАС) академик РАН Евгений Федосов, сообщили в Российской академии наук. Ему было 96 лет.

Научный руководитель Государственного научно-исследовательского института авиационных систем, академик РАН Евгений Федосов

«Евгений Александрович принимал участие в разработке и создании всех поколений ракет класса "воздух — воздух", высокоточного оружия с лазерным самонаведением, крылатых ракет воздушного и морского базирования, систем управления вооружением самолетов»,— указано в сообщении РАН. Ученый внес вклад в разработку комплексов, которые и сегодня стоят на вооружении в России.

Соболезнование родным и близким господина Федосова выразил глава РАН академик Геннадий Красников.

Евгений Федосов окончил МГТУ им. Н.Э. Баумана в 1952 году. С марта 1979 года он член-корреспондент Академии наук СССР. Ученый был лауреатом Ленинской премии и премии правительства РФ, носил звание Героя Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки РФ. Он был награжден двумя орденами Ленина, орденами «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством» III степени, «За заслуги перед Отечеством» I степени. Академик был лауреатом более 250 научных работ.