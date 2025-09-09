Валерий Гергиев: Большой и Мариинский театры должны действовать «в едином порыве»

Генеральный директор Мариинского и Большого театров Валерий Гергиев считает, что два театра должны конкурировать, но «в едином порыве, в интересах страны». Об этом он рассказал в интервью «Ъ».

В качестве исторического прецедента он указал на существовавшую в дореволюционной России Дирекцию императорских театров, которой были подведомственны, в частности, и Большой, и Мариинский театры. «Был человек, которому доверял царь-государь. Этот человек, как правило, хорошо понимал, каким должен быть театр, в который ходит российский император. И до сих пор украшение обоих театров — это то, что замыслили именно цари и сделали назначенные ими управляющие»,— сказал господин Гергиев.

Подробнее читайте в интервью Валерия Гергиева «Ъ».