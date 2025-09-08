Путин принял участие в онлайн-саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин, находящийся в Сочи, подключился по видеосвязи к внеочередному онлайн-саммиту БРИКС. Встреча была созвана по инициативе президента председательствующей в этом году в объединении Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы.

«Обсуждались вопросы сотрудничества стран — участниц БРИКС в торгово-экономической, финансовой, инвестиционной и других сферах с учетом нынешней ситуации в глобальной экономике»,— сообщил Кремль.

Бразильский лидер созвал саммит БРИКС, чтобы обсудить общую стратегию действий в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Другие члены объединения — Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия — поддержали эту инициативу. Встреча продлилась 1,5 часа.

