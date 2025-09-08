Bild: в Лос-Анджелесе признали малоимущими людей с доходом ниже $84,5 тыс. в год

Из-за высоких цен на жилье в Лос-Анджелесе местные власти считают, что одинокие люди с доходом менее $84,9 тыс. в год и семьи с доходом менее $109 тыс. являются малоимущими. Об этом пишет Bild со ссылкой на документы калифорнийского управления по жилищным вопросам. При этом, как отмечает издание, медианный годовой доход в городе составляет лишь $74,6 тыс.

Это не первый подобный пример: калифорнийские власти ранее уже признавали малообеспеченными жителей других местных городов, что также связано с высокими ценами на жилье. Так, в Санта-Барбаре малообеспеченными считают жителей с годовым доходом менее $98,9 тыс., а в Сан-Диего — менее $92,7 тыс.

«Для поколений американцев $100 тыс. были магическим числом. Такой годовой доход означал: ты добился успеха»,— цитирует Bild доклад компании LendingTree, специализирующейся на онлайн-кредитовании. В компании отмечают, что эти времена ушли в прошлое: «В 25 из 100 крупнейших городов страны шестизначный годовой доход уже недостаточен для покрытия основных потребностей».

Во время пожаров в Малибу в этом году сгорели многие дома, принадлежавшие представителям среднего класса. Теперь эти участки скупают сверхбогатые американцы, так как прежние владельцы не могут отстроить их из-за высоких цен, а новые покупатели предлагают за них огромные суммы.

Яна Рождественская