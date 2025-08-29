Сверхбогатые американцы скупают сгоревшие дома в Малибу

Суперсостоятельные американцы активно покупают недвижимость в Малибу в Калифорнии, пострадавшую от масштабных пожаров. Об этом пишет The Times.

Город оказался в эпицентре стихийного бедствия в январе этого года. Тогда огонь уничтожил почти все дома на берегу океана. Именно они теперь и стали объектом массовой скупки. По данным газеты, в некоторых случаях цена за пострадавшие участки доходила до $7,5 млн.

В Малибу давно начали переезжать голливудские знаменитости и просто очень богатые люди. Но значительную часть населения составляли представители среднего класса, поселившиеся там до того, как район вошел в моду, а цены на недвижимость там резко выросли. Теперь же, говорят эксперты, ситуация изменится. Многие представители среднего класса уже не могут отстроить заново свои дома из-за высоких цен, тем более что, как отмечают некоторые эксперты, страховка на эти дома не покроет всех расходов. Одновременно с этим богатые инвесторы предлагают за участки значительные суммы. The Times цитирует инвестора Стивена Белмонта, который также купил участок в городе. По его мнению, будущее Малибу — это «ультраэлитная» недвижимость, которую смогут купить только очень богатые люди.

Яна Рождественская