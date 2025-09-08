Рамафоса: страны БРИКС должны укреплять лидерство в мировой экономике

Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса заявил, что страны БРИКС должны стать основным двигателем мировой экономики и укреплять систему многостороннего мира. По его словам, совместные силы участников объединения должны быть направлены на развитие мировой торговли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Южно-Африканской республики Сирил Рамафоса

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«ЮАР поддержит инициативы БРИКС по укреплению экономик государств-членов и глобального Юга. Мы также выступаем за предлагаемые членами БРИКС реформы с целью повышения устойчивости международной многосторонней системы»,— сказал Сирил Рамафоса на онлай-саммите БРИКС.

По его словам, преодоление нетарифных барьеров позволит БРИКС стать стабильным торговым партнером в условиях глобальных потрясений. «Как БРИКС, нам нужно задуматься о нашей роли в формировании глобального роста, борьбе с глобальной бедностью и отстаивании принципа многосторонности»,— отметил Сирил Рамафоса.

Президент Бразилии Лула да Силва 8 сентября созвал внеочередной саммит БРИКС, чтобы обсудить общую стратегию действий в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Другие члены объединения — Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия — поддержали эту инициативу. К онлайн-саммиту подключился и президент РФ Владимир Путин.

Лусине Баласян