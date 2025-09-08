Умер поэт Александр Верник

На 79-м году жизни скончался русско-израильский поэт и писатель Александр Верник. Причиной смерти стала продолжительная болезнь, сообщил друг литератора, профессор Еврейского университета в Иерусалиме Леонид Чернин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Upholder~ruwiki / Wikimedia Фото: Upholder~ruwiki / Wikimedia

Александр Верник родился в 1947 году в Харькове, где окончил филологический факультет местного университета. В 1978 году он репатриировался в Израиль, где продолжил свою творческую деятельность. В СССР его книги не издавались, однако в Израиле и на русском зарубежье он обрел признание.

Творчество поэта публиковалось в ведущих литературных изданиях, таких как «Знамя», «Новый журнал», «Время и мы», «Континент», «Двадцать два» и другие. Господин Верник выпустил несколько поэтических сборников: «Биография» (1987), «Зимние сборы» (1991) и «Сад над бездной» (1999). Его стихи вошли в авторитетные антологии русской поэзии, в том числе «Освобожденный Улисс» (Москва, 2004) и «Русские стихи 1950-2000» (Москва, 2010). Некоторые произведения перевели на иврит и публиковали в израильской периодике.