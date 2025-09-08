Курские школы могут начать закупки на сумму до 600 тысяч напрямую в Wildberries

Курская область планирует принять участие в эксперименте — школы региона смогут делать закупки на сумму до 600 тыс. руб. напрямую в Wildberries. Предполагается, что таким образом будут экономнее расходоваться бюджетные средства. С этой инициативой выступил на заседании регионального правительства врио губернатора Александр Хинштейн.

Как рассказал глава региона, на прошлой неделе он встречался с главным исполнительным директором компании РВБ (принадлежит Татьяне Ким), которая владеет ведущим отечественным маркетплейсом. На встрече прозвучало предложение распространить на область эксперимент, который уже идет в других регионах.

«В сегодняшних условиях чем эффективнее мы будем расходовать средства бюджета, тем лучше»,— отметил на заседании господин Хинштейн.

В начале сентября стало известно, что стоимость строительства складского комплекса объединенной компании Wildberries и Russ в Курской области увеличилась с 7 до почти 8 млрд руб. При этом общая площадь будущего объекта составит 103 тыс. кв. м, тогда как раньше сообщалось о 130 тыс. кв. м.

Юрий Голубь