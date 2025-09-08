«Турбоэнергоремонт» закрыл долг по зарплате в 3 млн рублей перед 51 работником

Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга добилась выплаты долга по заработной плате, который превысил 3 млн рублей. ООО «Турбоэнергоремонт» перечислило деньги 51 работнику, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Такой долг накопился с июля по август текущего года. Районная прокуратура внесла представление генеральному директору коммерческой организации для устранения нарушений.

Вмешательство надзорного органа помогло восстановить трудовые права персонала. Компания погасила задолженность в полном объеме.

Татьяна Титаева