«Турбоэнергоремонт» закрыл долг по зарплате в 3 млн рублей перед 51 работником
Прокуратура Кировского района Санкт-Петербурга добилась выплаты долга по заработной плате, который превысил 3 млн рублей. ООО «Турбоэнергоремонт» перечислило деньги 51 работнику, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Такой долг накопился с июля по август текущего года. Районная прокуратура внесла представление генеральному директору коммерческой организации для устранения нарушений.
Вмешательство надзорного органа помогло восстановить трудовые права персонала. Компания погасила задолженность в полном объеме.
