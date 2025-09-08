Экс-главный тренер сборной Дании по футболу Каспер Юльманн возглавил «Байер»

Главным тренером леверкузенского футбольного клуба «Байер» назначен датчанин Каспер Юльманн. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Соглашение с датским специалистом рассчитано до 30 мая 2027 года. На посту главного тренера «Байера» Каспер Юльманн сменил нидерландца Эрика тен Хага, под руководством которого команда провела лишь два матча в чемпионате Германии. Клуб потерпел поражение от «Хоффенхайма» (1:2) и вничью сыграл с «Вердером» (3:3). После двух туров «Байер» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

Последним местом работы 53-летнего Юльманна была сборная Дании, которую он возглавлял с 2020 по 2024 год. Лучшим достижением стал выход в полуфинал чемпионата Европы в 2021 году. На клубном уровне Юльманн тренировал датские «Норшелланн» и «Люнгбю», а также немецкий «Майнц».

Таисия Орлова