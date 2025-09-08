Проект FONBET OVERTIME расширяется в новом сезоне КХЛ

В стартовавшем 5 сентября матчем за Кубок Открытия между ярославским «Локомотивом» и челябинским «Трактором» (2:1 после буллитов) новый сезон FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) получил расширение проект FONBET OVERTIME, запущенный титульным партнером соревнования два года назад.

В новом сезоне проект, цель которого по мнению букмекерской компании — «подчеркнуть значение дополнительного времени в хоккее, самого эмоционального отрезка игры», будет предполагать больше активностей для болельщиков. Теперь они смогут участвовать в акции «Прогноз на миллион» и розыгрышах ценных призов, копить баллы и выигрывать лимитированный мерч проекта. В число призов войдут коллекционные карточки трех хоккеистов. Первый — признанный «героем сезона-2024/25» Максим Шалунов, форвард «Локомотива», забросивший золотую шайбу в пятом матче финала Кубка Гагарина против «Трактора» 21 мая 2025 года. Второй — Рид Буше, самый продуктивный игрок в дополнительных периодах с момента старта акции FONBET OVERTIME. С тех пор на счету американца, представлявшего омский «Авангард» 10 победных шайб в дополнительное время. В новом сезоне он выступает за екатеринбургский «Автомобилист». Третий — простившийся с хоккеем минувшим летом вратарь Василий Кошечкин.

В текущем сезоне было сыграно уже три овертайма. В двух из них победитель выявлен не был. Матчи «Локомотив»—«Трактор» и «Металлург»—«Ак Барс» дошли до буллитных серий, где сильнее оказывались хозяева: ярославцы и магнитогорцы. А героем овертайма встречи в Астане между местным «Барысом» и «Трактором» стал американский защитник Райли Уолш. Всего с начала акции FONBET OVERTIME 386 матчей добирались до дополнительного времени.

За все время существования КХЛ (текущий сезон — 18-й в истории лиги) было сыграно 3 076 овертаймов (291 — в play-off). Самый быстрый гол в овертайме на счету Павла Бойченко (60:06, «Витязь»—«Химик» 2:1, сезон-2008/09). Рекорд продолжительности матча КХЛ установили московский ЦСКА и финский «Йокерит», в пятом матче второго раунда play-off 2018 года сыгравшие без голов четыре с лишним дополнительных периода. Это единственный в истории лиги случай, когда игра ушла в пятый овертайм. На 143-й минуте победу гостям принес Мика Ниеми.

Трижды в овертайме решалась судьба Кубка Гагарина: в 2013 году «Трактор» в шестом матче серии дома уступил московскому «Динамо» (2:3), в 2019-м омский «Авангард» на своем льду в четвертом матче противостояния проиграл столичному ЦСКА (2:3), в 2025-м «Локомотив» на своей площадке в пятом матче серии переиграл «Трактор» (2:1). В решающих, седьмых встречах финалов Кубка Гагарина дополнительного времени пока не было ни разу.

Арнольд Кабанов