Самарский губернатор сообщил, что дождался звонка Умара Кремлева

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, пригласивший музыканта Егора Крида на разговор после спора с главой «Лиги безопасного интернета» Екатериной Мизулиной, заявил, что дождался звонка президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

В начале сентября Екатерина Мизулина назвала концерт Егора Крида в Лужниках «голой вечеринкой». Она утверждала, что получила жалобы от посетителей мероприятия на откровенные танцы. Певец ответил, что не считает танец предосудительным, и напомнил главе организации о ее публичных поцелуях с певцом Shaman (Ярославом Дроновым).

Концерт Егора Крида должен состояться в Самаре в октябре. На это отреагировал губернатор Вячеслав Федорищев. «Я прочитал на одном портале твою позицию против очень уважаемого мной человека, девушки. Я просто говорю, ты ко мне в гости приедь, я знаю, что у тебя позиция, совпадающая с многими людьми, я уверен, ты поймешь, что не прав, прилетай»,— заявил господин Федорищев.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев публично сообщил Егору Криду, что «он не прав», пригласив исполнителя и его друга Умара Кремлева на разговор. Реакции от музыканта пока не последовало.

Андрей Сазонов