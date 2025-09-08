Компания-производитель «Мистера Сидра», убившего 50 человек, ликвидируется

ООО «Анди», производившее в Самарской области напиток «Мистер Сидр», от которого 50 человек погибли и 66 пострадали, находится в стадии ликвидации. Сведения в отношении компании в ЕГРЮЛ признаны недостоверными. Соответствующая информация размещена в базе данных «СПАРК-Интерфакс».

На сегодняшний день в отношении ООО «Анди» возбуждены 18 исполнительных производств на сумму около 3,5 млн руб. Из этой суммы почти 3,4 млн руб. составляют штрафы и возмещение ущерба. До этого в отношении компании возбуждались 15 исполнительных производств, связанных со штрафами ГИБДД. Их общая сумма составила 133,5 тыс. руб.

Бенефициаром ООО «Анди», является Анар Гусейнов, а генеральным директором — Рафик Мударисов. Компания базируется в селе Старый Буян в Красноярском районе Самарской области и специализируется на производстве сидра и прочих плодовых вин.

В 2022 году доходы ООО «Анди» составляли 9,2 млн руб., расходы — 7,2 млн руб. С 2023 года после задержания и ареста Анара Гусейнова компания фактически прекратила свою работу.

Ранее Анар Гусейнов был гендиректором ООО «Олимп-Агро» (зарегистрировано в Самаре на проспекте Карла Маркса), которое торговало зерном. В настоящее время компания ликвидирована по решению налоговой службы и исключена из ЕГРЮЛ.

Массовое отравление «Мистером Сидром» произошло в ряде регионов России летом 2023 года. Экспертиза показала, что в составе напитка содержался метиловый спирт, похищенный со склада ГУ МВД России по Самарской области.

Тогда же появилась информация о том, что напиток производился на частном пивоваренном заводе «Варка», и что в 2021 году министерство промышленности и торговли Самарской области присвоило бренду торговый знак «Самарский продукт» и «Сделано в Самарской области». После того, как информация о массовом отравлении напитком попала в публичную плоскость, чиновники-подчиненные экс-губернатора региона Дмитрия Азарова дезавуировали это сообщение.

По подозрению в преступлении силовики задержали и арестовали Анара Гусейнова и поставщика технического спирта для напитка Артема Айрапетяна. В отношении предпринимателей возбудили уголовное дело по ч.3 ст.238 УК РФ.

В настоящее время процесс по делу проходит в Красноглинском районном суде. В понедельник прошли прения. Гособвинитель запросил для обвиняемых 9 лет 9 месяцев колонии. Они частично признали вину: Анар Гусейнов утверждает, что не знал, что в сидре содержится метиловый, а не этиловый спирт. Суд вынесет приговор 22 сентября.

Ранее были осуждены экс-полицейский Иван Гребенкин и двое его сообщников — Алексей и Дмитрий Егоровых, благодаря которым со склада ГУ МВД РФ по Самарской области был похищен метил для производства «Мистера Сидра». Гребенкин был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексей и Дмитрий Егоровы — к трем годам трем месяцам и трем с половиной годам в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Георгий Портнов