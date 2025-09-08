В Самаре суд перешел к прениям по делу массового отправления «Мистером Сидром»

В Красноглинском районном суде Самары перешли к прениям по делу о производстве опасного напитка «Мистер Сидр», из-за которого в 2023 году погибли 50 человек. Об этом передает корреспондент «Ъ» из зала суда.

Обвиняемые Анар Гусейнов и Артем Айрапетян частично признали вину, но заявили, что не знали о наличии метилового спирта в сырье. При этом они согласились с исковыми требованиями пострадавших и родственников погибших.

Анар Гусейнов занимался производством сидра, а Артем Айрапетян поставлял спирт. Последний утверждает, что его знакомые предложили «обычный пищевой этиловый спирт», и у него не было оснований сомневаться в их словах. Он продал Анару Гусейнову 4 т спирта за 400 тыс. руб., заработав 20 тыс. руб. Сам Гусейнов также заявил, что приобретал спирт у различных поставщиков и проверял его качество «народными методами», включая поджог и оценку цвета пламени.

Следствие установило, что Гусейнов и Айрапетян производили сидр, нарушая традиционные технологии. В растворимый сок добавляли этиловый спирт, приобретённый на черном рынке. Айрапетян купил не менее 4 тыс. л спирта, похищенного со склада ГУ МВД России по Самарской области. Продукция была разлита под марками «Мистер Сидр» и «Лето сидр» и упакована с информацией о натуральном составе. Всего было реализовано более 30 тыс. литров, что привело к гибели 50 человек и отравлению ещё более 60 жителей разных регионов страны.

В феврале прошлого года суд признал экс-полицейского Ивана Гребенкина и двух его сообщников — Алексея и Дмитрия Егоровых — виновными в хищении метилового спирта со склада областного ГУ МВД. Бывший правоохранитель приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима, Алексей и Дмитрий Егоровы — к трем годам трем месяцам и трем с половиной годам в исправительных колониях общего и строгого режимов.

Андрей Сазонов