Сборная России впала в беспроигрышность

В период отстранения от международных турниров футбольная сборная России добилась любопытного статистического достижения. Разгромив в воскресенье в очередном товарищеском матче катарцев — 4:1, она довела свою беспроигрышную серию во встречах, в который ей противостояли именно национальные, то есть главные для страны, команды, до двадцати. Эта отметка раньше, до введения санкций, казалась совершенно недостижимой для нее. Впрочем, красивая цифра возникла во многом из-за посредственного уровня российских оппонентов, а рекорд всех времен по продолжительности таких серий, принадлежащий итальянцам, от россиян все равно очень далеко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российский футболист Игорь Дивеев (в центре) в товарищеском матче между сборными Катара и России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Российский футболист Игорь Дивеев (в центре) в товарищеском матче между сборными Катара и России

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Российская национальная футбольная команда завершила сентябрьский сбор, в рамках которого провела два товарищеских матча с азиатскими соперниками. В четверг она сыграла вничью — 0:0 — в Москве с иорданцами, в воскресенье, показав футбол совсем иного качества, разгромила — 4:1 — на выезде катарцев. У этих матчей оказался один любопытный статистический итог.

Как известно, с весны 2022 года из-за санкций, обрушившихся на отечественный спорт, российский футбол отстранен от международных соревнований. В связи с этим сборной России приходится играть исключительно товарищеские матчи. И успех в воскресном катарском позволил ей достичь довольно красивого рубежа.

В общей сложности за этот период сборная России, последний матч которой перед изоляцией — в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, сыгранный в середине ноября года 2021-го,— завершился гостевым поражением со счетом 0:1 от хорватов, провела 22 игры.

Но в двух из них она, строго говоря, не была первой сборной. В матчах двухлетней давности с египтянами обе команды играли так называемыми «олимпийскими» составами. По сути, это были молодежные варианты с ограничением — до 23 лет — возраста игроков. В одном из тех матчей россияне потерпели поражение — 1:2.

Если же брать исключительно встречи сборных взрослых, первых, поражений у сборной России не было вообще — 13 побед при семи ничьих. Российский футбольный союз (РФС), правда, использует немножко иную статистику, не учитывая в ней матч с теми же катарцами в сентябре 2023 года (в нем соперники разошлись миром — 1:1), из-за того, что он не пошел в зачет рейтинга Международной федерации футбола (FIFA) по причинам бюрократического характера. Но на самом деле в нем сыграли основные составы команд, и в этом смысле он никак не выпадает из общего ряда.

Таким образом, беспроигрышная серия сборной России растянулась после катарского выезда ровно на два десятка встреч, общий счет которых — 62:8. И это огромная по ее меркам продолжительность. Такая, которую раньше невозможно было представить.

Прежний рекорд принадлежал той сборной, в который нынешний наставник россиян Валерий Карпин, еще молодой, входил в число ведущих футболистов, а тренером был Олег Романцев. В середине 1990-х она была так неплоха, что постоянно находилась неподалеку от верхушки рейтинга FIFA и даже взбиралась на третью строчку. В ее истории есть отрезок с марта 1995 года по июнь 1996 года, когда российская команда в 17 матчах добилась 15 побед, дважды сыграв вничью.

Серия оборвалась на старте чемпионата Европы в Англии. На нем сборная России угодила в группу, которую во многих неофициальных классификациях позиционируют как вообще сильнейшую среди всех, когда-либо формировавшихся на топовых турнирах. В ней вместе с россиянами очутились два будущих финалиста состязания — немцы и чехи, а также серебряные призеры чемпионата мира 1994 года итальянцы. С проигрыша в упорной борьбе — 1:2 — итальянской команде россияне континентальное первенство и начали.

Понятно, впрочем, что сравнивать две серии нужно осторожно. Если 30 лет назад сборной России часто приходилось иметь дело с чрезвычайно крепкими противниками — такими как шотландцы, греки, ирландцы, бельгийцы, то нынешняя возникла во многом из-за в целом посредственного их уровня. Иорданцы (64-е место в рейтинге FIFA) и катарцы (53-е) в череде команд, с которыми выпадало биться россиянам,— далеко не худшие. Скорее наоборот, они в списке наиболее опасных. Иногда российской сборной противостояли настоящие футбольные «карлики» вроде кубинцев, брунейцев или гренадцев. А входящих хотя бы в нишу сразу за элитной были единицы — сербы, камерунцы, нигерийцы.

Повыше среднего для периода отстранения уровня будут следующие соперники сборной России, с которыми она столкнется в рамках октябрьского и ноябрьского окна. Сначала россияне сыграют с иранцами, замыкающими первую двадцатку рейтинга FIFA, затем — с тремя южноамериканскими командами с неплохим бэкграундом: боливийской, перуанской и чилийской.

Впрочем, даже если удастся проскочить их без осечек, это не поможет сильно приблизиться к мировому рекорду по длительности беспроигрышной серии. Он достаточно свежий и принадлежит итальянцам. После провала в отборе к чемпионату мира 2018 года в России они не проигрывали 37 матчей подряд. Серия оборвалась вскоре после «золотого» для итальянцев чемпионата Европы. Он состоялся летом 2021 года, а в октябре в Лиге наций их, наконец, одолели испанцы.

Любопытно, что к повторению достижения почти тут же вплотную приблизились аргентинцы. Чтобы повторить его, им требовалось не проиграть еще в одном матче, первом для этой сборной на чемпионате мира в Катаре в ноябре 2022 года. В нем аргентинской команде противостояла казавшаяся на ее фоне слабенькой сборная Саудовской Аравии. Но аутсайдер сенсационно взял верх — 2:1. Вряд ли, однако, в Аргентине вспоминают о том срыве с досадой. После него аргентинцы прибавили и в результате добыли чемпионский титул.

Алексей Доспехов