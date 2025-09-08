В Свердловской области число погибших в ДТП за август выросло на 53%

В Свердловской области зафиксирован рост числа погибших в ДТП: за месяц погибли 52 человека, в том числе шесть детей. Как сообщили в Госавтоинспекции региона, это на 53% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Большинство погибших зарегистрировано в городе Екатеринбурге (9 человек), Тугулымском районе (6 человек) и Каменске-Уральском (4 человека). Анализ ДТП показал, что 23 человека погибли в результате столкновения транспортных средств. Десять человек погибли, будучи пешеходами, четверо — велосипедистами. Пятеро погибли в результате наезда на стоящее транспортное средство, еще столько же— в результате съезда с дороги.

Основной причиной аварий стало грубое нарушение ПДД как водителями, так и пешеходами.

«15 человек погибли из-за выбора небезопасной скорости движения. 11 человек – из-за выезда на полосу, предназначенную для встречного движения, и нарушений правил обгона. По 3 человека – из-за нарушения дистанции, несоблюдения правил проезда пешеходных переходов и несоблюдения очередности проезда перекрестков»,— уточнили в ведомстве.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Свердловской области с начала сезона зафиксировано 4 смертельных ДТП с участием электросамокатов, три из которых произошли в Екатеринбурге.

Полина Бабинцева