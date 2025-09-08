«Аэрофлот» планирует подписать контракт на 90 самолетов МС-21

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) намерена до конца года завершить обсуждение и подписать твердые контракты на поставку 90 самолетов российского производства МС-21. Об этом сообщил гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

«Есть уже подписанный твердый контракт на первые 18 машин. Активно обсуждаем условия следующего контракта на 90 самолетов... Мы готовы, на нашей стороне точно никаких сдерживающих факторов»,— заявил господин Александровский (цитата по ТАСС).

По его словам, к 2030 году авиапарк группы, в которую входят «Аэрофлот», «Россия» и «Победа», может увеличиться с 349 до 460 воздушных судов. Основным фактором роста станет поставка отечественных воздушных судов. Господин Александровский уточнил, что к 2033–2035 годам доля российских самолетов в парке может достигнуть порядка 50%.

Господин Александровский ранее говорил, что до 2033 года «Аэрофлот» намерен получить 200 отечественных МС-21. Поставки 108 лайнеров ожидаются до 2030-го.