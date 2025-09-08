Следовавшие из Петербурга электрички насмерть сбили двух пешеходов

Два человека погибли при наезде электричек, следовавших из Санкт-Петербурга. Транспортная полиция разбирается в обстоятельствах происшествий со смертельным исходом.

В пресс-службе ведомства уточнили, что первый случай зафиксирован на 67-м км пятого пикета железнодорожного перегона «Рощино-Каннельярви». Электричка 5 сентября сбила 77-летнего пешехода, который пересекал пути в неположенном месте.

Под колесами второго поезда 6 сентября погибла 35-летняя жительница Волгоградской области. В момент столкновения она переходила пути железнодорожной станции Кушелевка и была в наушниках.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что автомобиль столкнулся с поездом на железнодорожном переезде в Ленобласти. В результате аварии никто не пострадал.

Татьяна Титаева