«Аэрофлот» обсуждает «мокрый лизинг» с перевозчиками в России и за рубежом

Авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) продолжает переговоры с зарубежными и российскими перевозчиками о «мокром лизинге». Об этом заявил гендиректор «Аэрофлота» Сергей Александровский на Восточном экономическом форуме.

«Мокрый лизинг» — аренда самолета вместе с экипажем, при которой все остальные расходы, в частности на топливо, техобслуживание и страхование, остаются за арендодателем.

«На внутреннем рынке сейчас активных обсуждений нет»,— добавил господин Александровский (цитата по «РИА Новости»).

«Аэрофлот» — первая в России авиакомпания, которая реализовала механизм «мокрого лизинга». На этих условиях аренды у перевозчика находится три самолета Airbus A330 российской авиакомпании iFly.