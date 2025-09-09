В Большой театр вернется «Евгений Онегин» в постановке Чернякова

Гендиректор Большого театра Валерий Гергиев планирует вернуть в репертуар оперу Чайковского «Евгений Онегин» в постановке Дмитрия Чернякова.

«Я не понимаю, почему от нее (постановки.— "Ъ") надо было избавляться. Мне бы и в голову не пришло такое, я работал много с Черняковым еще до того, как он оказался востребованным и здесь, в Большом театре, и где-то на Западе. Дмитрий Черняков, или Дима, как я его называл всегда, я уверен, найдет возможность. "Онегин" просто не может отсутствовать в афише Большого театра»,— сказал господин Гергиев в беседе с «Ъ».

Подробнее читайте в интервью Валерия Гергиева «Ъ».