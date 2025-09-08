«Аэрофлот» намерен увеличить размер флота на 30%

Группа «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) до 2030 года планирует увеличить размер флота на 30%, с 349 до 460 самолетов, сообщил гендиректор компании Сергей Александровский.

«Основной фактор этого увеличения — поставка отечественных воздушных судов»,— сказал господин Александровский на полях прошедшего ВЭФ. Он добавил, что к 2033-2035 годам, как ожидает компания, парк ее судов будет наполовину состоять из самолетов российского производства.

В эксплуатации у авиакомпании «Аэрофлот» находится 171 самолет. Перевозчикам «Россия» и «Победа», которые входят в одну группу компаний, принадлежат 136 и 42 судна соответственно. Кроме того, три борта находятся у «Аэрофлота» в «мокром лизинге».

