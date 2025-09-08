Полиция задержала петербуржца, разбившего стекло автобуса аварийным молотком

Около половины десятого вечера 4 сентября в полицию обратился водитель автобуса, который рассказал, что на Парнасе неизвестные разбили боковое стекло аварийным молотком и скрылись, сообщает ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился на пересечении улиц Федора Абрамова и Меркурьева. По факту случившегося возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 213 УК РФ (Хулиганство).

Спустя три дня полицейские у дома 52 по Выборгскому шоссе задержали 24-летнего неработающего местного жителя, подозреваемого в причастности к преступлению. Сейчас он находится под стражей.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что пьяный пассажир автобуса, следовавшего по Октябрьской набережной, избил контролера и порвал его удостоверение.

Андрей Маркелов