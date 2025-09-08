Президент Бразилии: вторичные санкции мешают укреплению торговых связей

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на внеочередном онлайн-саммите БРИКС заявил, что введение вторичных санкций ограничивает укрепление торговых связей между дружественными странами. По его словам, эта проблема не должна помешать взаимодействию стран БРИКС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / Reuters Луис Инасиу Лула да Силва

Фото: Adriano Machado / Reuters

«"Разделяй и властвуй" - это новая стратегия односторонних действий, а БРИКС должен показать, что сотрудничество превыше всего»,— сказал Лула да Силва в начале саммита.

Бразильский лидер созвал саммит БРИКС, чтобы обсудить общую стратегию действий в рамках развязанной президентом США Дональдом Трампом торговой войны. Другие члены объединения — Россия, Индия, Китай, ЮАР, ОАЭ, Иран, Эфиопия, Египет и Индонезия — поддержали эту инициативу. К онлайн-саммиту подключился и президент РФ Владимир Путин.

Лусине Баласян