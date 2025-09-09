Гергиев соберет средства на памятник Чайковскому и новый концертный зал

В Большом театре 22 сентября пройдет благотворительный концерт, организованный совместно с Мариинским театром. Дирижер Валерий Гергиев рассказал «Ъ», что собранные деньги будут направлены на создание в Санкт-Петербурге памятника Петру Чайковскому и концертного зала имени композитора.

«В Санкт-Петербурге нет памятника Чайковскому. Кроме того, нет и зала Чайковского. Мы сделаем и то, и другое!» — рассказал господин Гергиев. «Мы соберем серьезные средства. Сейчас, когда в стране и в мире столько всего происходит, считаю, мы не вправе требовать постоянно чего-то от государства»,— добавил он.

Господин Гергиев напомнил, что в XIX веке благодаря сбору частных пожертвований было построено здание Санкт-Петербургской консерватории. В XXI веке — нынешнее здание Концертного зала Мариинского театра: «В Мариинском театре в 2003 году был пожар, а в 2006 году мы открыли шикарный концертный зал на месте сгоревших мастерских. Там ни копейки не было от государства».

