Не всё то ИИ, что AI

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о наблюдениях на крупнейшей европейской выставке бытовой электроники IFA.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Annegret Hilse / Reuters Фото: Annegret Hilse / Reuters

Мне удалось побывать на международной выставке бытовой электроники, которая проходит в Берлине. За пару дней наблюдений отметил много устройств, к которым создатели привлекают внимание, упоминая некие возможности искусственного интеллекта. Аббревиатура «ИИ» стала инструментом продаж. Тренд размывает и девальвирует и без того искаженное понятие. Например, часть производителей наушников и микрофонов используют машинное обучение для шумоподавления, как BOYA Magic. У камер наблюдения подгоняют под ИИ функцию удержания объекта в кадре. Что раньше было продвинутыми технологиями, стало «прикормкой, с которой дуреют». Здорово, что чистоплотных брендов всё же больше.

К примеру, цифровой диктофон Plaud, про которой я уже рассказывал, выпустил версию Note Pro. К уже имеющимся ранее ИИ-возможностям расшифровки, саммари, интеллект-карт и анализа создатели пообещали добавить возможность оставлять собственные текстовые заметки и фотографии прямо во время аудиозаписи. Функция появится в октябре. Кнопки переключения между режимом записи разговоров с iPhone и просто записью теперь нет, алгоритмы распознают и автоматизируют процесс сами. У версии Pro появилось и аппаратное улучшение. Теперь там есть цифровой дисплей, что здорово упрощает использование. Главная и единственная кнопка не только запускает или останавливает запись, но и при коротком нажатии ставит метки. В прежних габаритах батарейки Plaud Note Pro хватает уже не на 30, а на 50 часов записи. Дальность захвата звука увеличили с трех до пяти метров.

Похожие функции расшифровки и саммари переговоров обещают и производители наушников Viaim модели RecDot. При этом их гарнитура умеет расшифровывать речь с иностранного языка с минимальной задержкой. Правда, для диалога потребуется две пары таких наушников. А вот китайский бренд HiFuture представил сразу две модели — SonicAir и FlyBuds4. Половинку гарнитуры можно взять себе, вторую выдать собеседнику и поболтать, не зная общих языков. При этом обещают стоимость порядка €50, без каких-либо подписок. Уже нашумевший производитель умного кольца Luna Ring представил вторую версию на IFA. Самое приятное отличие от конкурента Oura или популярного, в том числе в России, браслета Whoop — сознательный и полный отказ от модели подписки. ИИ-анализ циркадных ритмов, персональные рекомендации по восстановлению и сну, фертильности у женщин всё так же доступны. Плюс автономный режим работы на месяц с кейсом и зарядка через стандартный USB-C.

Александр Леви