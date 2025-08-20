Записано ИИ расшифровано

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает, доступ к каким инструментам устройства можно получить по подписке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Plaud AI Фото: Plaud AI

Диктофон с искусственным интеллектом Plaud Note произвел фурор после анонса в том году и собрал сразу несколько престижных дизайнерских наград, и они абсолютно справедливы. Компактный размер, алюминиевый корпус в изящных формах и текстурах, чехол с поддержкой популярного крепления MagSafe — близко к идеалу. За прошедшее время продукт пережил небольшие изменения, проприетарная зарядка сменила отживший USB Type-A на Type-C. Но глобально, отвечая кликбейтом на кликбейт, упомянутый ИИ в самом гаджете так и не появился. Все манипуляции с нейросетями пользователь осуществляет в мобильном приложении.

Кроме того, что сам диктофон сегодня стоит порядка 20 тыс. руб., возможность использовать всю палитру инструментов искусственного интеллекта реализована по годовой подписке за ту же стоимость, что и устройство. Это понятно и справедливо — ресурсы на вычисления надо оплачивать. Нагрузка на нейросети только растет, и тарифы в пересчете на рубли чуть выросли. Даже если стартовые ежемесячные бесплатные 300 мин не израсходовать, фишки вроде запроса ИИ, индивидуальные шаблоны обработки аудиозаписей или словарь специальных терминов будут только в подписке. У пользователя есть возможность и просто докупить минуты, но без ИИ.

Что круто, сервис позволяет работать со сторонними файлами. Неважно, на что они были записаны. Другими словами, сам физический диктофон Plaud Note нужен лишь для того, чтобы активировать доступ к его инструментам ИИ в приложении. А ограничиться можно и бесплатным тарифом. Особенностью самой «железки» остается возможность скрытно делать запись звонков на iPhone. Для этого предусмотрен отдельный режим на Plaud Note. Со своей задачей сервис справляется здорово. Даже, казалось бы, при провальном качестве сторонней записи, там, где приходится напрягать ухо, точность распознавания довольно высокая, хоть и не без огрехов вроде «ВДМХ» вместо «ВДНХ». Кроме обычной транскрипции звука можно получить текстовое саммари записей и интеллект-карту. Еще есть масса разнообразных шаблонов распознавания и анализа, часть из которых безвозмездные.

За первые шесть месяцев этого года «М.Видео-Эльдорадо» зафиксировала рост продаж мобильных аксессуаров на 22%. Лидером сегмента стала Apple. Правда, упомянутый Plaud Note там не продается. В сети restore:, где диктофон есть на полках, говорят о продажах аксессуаров на прежнем уровне без значительной динамики роста.

Александр Леви