Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о часах, с которыми никогда не возникнет сомнений в том, сколько сейчас времени в любой точке мира.

«После того как я приобрел производство Bovet в Трамлане, из кантона Невшатель сообщили, что у них есть замок на продажу. Меня не интересовал замок, мне нужна была штаб-квартира, но потом мне сказали, что семья Бове владела этим замком в 1800-х, и он был их семейным домом», — рассказывал Паскаль Раффи в интервью журналу The Rake о своем решении приобрести и отреставрировать замок, превратив его в последствии в часовое ателье и штаб-квартиру Bovet.

Встретились мы с Паскалем впервые как раз в этом замке, где к мануфактуре и офисам прилагалась гостевая часть со столовой, сигарной комнатой и прочими радостями гедониста. Ничего не могу с собой поделать, сразу, как узнаю о новых часах Bovet, представляю в голове замок. А если серьезно — с такой айдентикой бренду не надо оправдываться в ответ на упреки, а нужно ли то или другое механическое чудо сегодня, когда есть телефоны и компьютеры. Это как замок — нужды его иметь нет, но счастлив тот, кто может себе позволить.

Недавно Bovet представила Rcital 28 Prowess 1 — часы, которые решают проблему перехода на летнее время (DST). В отличие от традиционных часов с мировым временем, в Rcital 28 реализована сложная система, позволяющая путешественникам настроить часы на любой из 24 мировых часовых поясов, включая UTC, американское летнее время, летнее время Европы и Америки и европейское зимнее время.

Помимо этой функции, часы оснащены увеличенным парящим турбийоном, вечным календарем с роликовой системой индикации с впечатляющим 10-дневным запасом хода от одного барабана. «С этими часами вы никогда не будете сомневаться в том, сколько сейчас времени в любой точке мира», — говорит Раффи.

Анна Минакова